Moradores da zona rural e pessoas que por algum motivo precisam transitar pelas estradas rurais do município reclamam das péssimas condições das vias e das pontes nesta época de chuvas. No caso das estradas, elas estão tomadas por buracos causados pelas águas das chuvas, enquanto as pontes, que na maioria dos casos é de madeira, também estão em péssimo estado devido ao intenso tráfego de veículos pesados que transportam a produção dessas comunidades rurais. Uma das estradas mais atingidas pelo problema dos buracos e valetas é a antiga Estrada dos Violas, estrada de terra que liga a MT-270 às comunidades rurais da Cascata, Assentamento São Francisco, Assentamento Primavera e Pontal do Areia, entre outas. “A situação da nossa estrada está crítica. Está muito difícil para os carros pequenos, caminhões que buscam leite para entregar nos laticínios, para todos. Só tem buraco, pois a estrada não tem cascalho. A última vez que ela foi bem-arrumada faz uns vinte anos”, denunciou Vilson Sodré dos Santos, que frequentemente vai até um sítio da família na região. Ele cobra uma manutenção urgente na estrada, já que ali o trânsito está em vias de ser interrompido a qualquer momento com as próximas chuvas, e ressalta que há locais em que os ônibus que transportam estudantes da zona rural não tem mais condições de transitar. Ele conta ainda que já cobrou vereadores por diversas vezes, mas até o momento nada aconteceu.

Situação parecida vivem os moradores do Distrito do Campo Limpo, que correm o risco de ficar sem a ponte que liga a comunidade à rodovia MT-130, que também está em péssimo estado e em vias de ficar intransitável, pois todo o seu madeiramento está destruído por conta do uso intenso e por estar há muito tempo sem nenhuma manutenção.

