O aumento de casos de Covid-19 em Rondonópolis está deixando a população em alerta total, com muitas pessoas até em pânico. É crescente o número de trabalhadores afastados seja no setor público e privado da cidade. A situação, que pode causar até o colapso da rede de saúde, já vem prejudicando serviços.

Empresas estão com a quantidade de trabalhadores reduzida, instituições financeiras chegam a fechar as portas, após identificar grande número de infectados – exemplos ocorreram no Banco Itaú na semana anterior e no Banco Santander nesta semana, que fecharam as portas em função da Covid-19. Na própria Prefeitura Municipal, serviços também vem sendo afetados e alguns órgãos tiveram que suspender o atendimento presencial.

Nesta sexta-feira (29), o diretor regional do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) em Rondonópolis, Carlos Nazário, contou ao A TRIBUNA que o órgão estadual também está com dificuldades diante do afastamento de cinco servidores infectados com a Covid-19. Segundo ele, o Detran/MT em Rondonópolis ainda consegue manter os serviços em função de agendamentos, mas a situação pode mudar.