Uma audiência pública realizada na noite da última sexta-feira (28/1) discutiu a concessão para a iniciativa privada dos 502 quilômetros da BR-364 compreendidos entre Rondonópolis e Rio Verde, em Goiás. O leilão do trecho deve acontecer ainda no quarto trimestre deste ano e a assinatura do contrato está prevista para o primeiro trimestre de 2023, prevendo o investimento de R$ 2,7 bilhões em obras de recuperação e melhorias viárias durante os 30 anos de duração da concessão. Organizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a audiência pública acontece em um hotel de Rondonópolis e debateu os termos e condições para a concessão do trecho para a iniciativa privada. Essa foi a última de quatro audiências realizadas com o intuito de ouvir a sociedade e autoridades públicas a respeito, sendo que até 25 de fevereiro ainda poderão ser apresentadas propostas, para em seguida se organizar os ajustes nos estudos já realizados para contemplar possíveis contribuições das audiências, que serão aprovados pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), antes de ser efetivamente publicado o edital para o leilão, que deve acontecer ainda no terceiro trimestre de 2022.

O cronograma de investimentos prevê um total de R$ 2,7 bilhões durante os 30 anos da concessão e o critério para a escolha da empresa vencedora será o de menor preço da tarifa do pedágio. No primeiro ano da concessão, está prevista a recuperação completa da sinalização viária, tanto vertical quanto horizontal em toda a extensão do trecho. Já do segundo ao quinto ano, está prevista a recuperação de toda a rodovia com suas características ainda originais, sendo que entre o terceiro e sétimo ano da concessão estão previstas a construção de 232 quilômetros de terceira faixa.

