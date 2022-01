O aumento nas internações em decorrência da Covid-19 em Rondonópolis fez com que a Secretaria Municipal de Saúde reativasse os 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda) para atender exclusivamente pacientes com Covid-19.

O anúncio da reabertura dos 10 leitos para Covid-19 foi feito ontem (27) pela Secretaria Municipal de Saúde, que informou que a medida foi tomada diante do aumento das internações em decorrência da Covid-19.