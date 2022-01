Uma passageira de um ônibus interestadual foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa sexta-feira (28) transportando mais de 14 quilos de maconha em sua bagagem. Ela e a droga foram encaminhadas para a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis e a suspeita responderá pelo crime de tráfico de droga.

Segundo a PRF, um ônibus interestadual que fazia a linha entre Cascavel (PR) e Porto Velho (RO) foi parado para uma fiscalização de rotina no posto da PRF em Rondonópolis, quando identificaram uma passageira que ficou bastante nervosa com a ação policial, tendo inclusive um ataque de tremedeira nas mãos.

Isso chamou a atenção dos policiais, que acabaram por reconhecer a citada passageira. Ela teria sido abordada pelos policiais rodoviários no mesmo posto no último dia 26, também dentro de um ônibus da mesma empresa, quando afirmou que estaria indo visitar uma tia na cidade de Campo Grande (MS) e que ficaria por lá por quinze dias, mas não soube informar o endereço da parente.

Os policiais desconfiaram da história e, assim que revistaram sua bagagem, localizaram com ela 18 tabletes de substância análoga á maconha, que totalizaram 14,180 quilos da droga.

Outras apreensões

Por volta das 15 horas e 47 minutos, uma equipe da PRF abordou outro ônibus, dessa vez que fazia a linha entre Cuiabá e acidade do Rio de Janeiro, quando os policiais mais uma vez notaram duas passageiras extremamente nervosas durante a bordagem policial.

As duas iam para a cidade de Ribeirão Preto (SP) e, assim que os policiais pediram para que ambas descessem do ônibus e passassem por uma revista pessoal, que é feita por policiais femininas, foi localizado colado ao corpo de ambas uma grande quantidade de droga análoga a pasta base de cocaína. Com uma delas, foi apreendida 4,67 quilos da droga, e com a outra 5,05 quilos da mesma droga.