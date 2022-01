Conforme informações da assessoria de imprensa do MPE, atualmente a obra está em fase de paisagismo e ajustes finais nos acabamentos do térreo. Também a sinalização horizontal, pintura da calçada externa, fechamento lateral, forro do térreo, finalização do auditório e iluminação externa estão em andamento para conclusão da obra.

O Ministério Público do Estado (MPE) anunciou ao A TRIBUNA que está prevista para abril deste ano a finalização da obra da nova sede do órgão em Rondonópolis, localizada na Avenida Ary Coelho, na Vila Birigui. O novo prédio era uma cobrança antiga em função da estrutura atual não atender adequadamente as necessidades. Para a construção, foram investidos, segundo o MPE, um total de R$ 19.320.140,92.

A estrutura contará com três pavimentos, distribuídos em 6.324,13 m² de área construída. No local, foram criadas 212 vagas de estacionamento. Três guaritas também foram construídas para garantir a segurança na nova sede.

Ainda, de acordo com o MPE, a sede contará com recepção; espaço para banco (Instituição financeira); ouvidoria; espaço descanso de funcionários terceirizados; banheiros com vestiários e fraldários; copas para servidores; auditório para 152 lugares, sendo 2 reservados para cadeirante e 5 para portadores de necessidade especiais; cartório administrativo; salas de reuniões; bibliotecas; espaço Vida Plena; salas de apoio administrativos; e, com 24 gabinetes com salas de assessorias e banheiro.

NOVO FÓRUM

Com o crescimento de Rondonópolis nos últimos anos, também existe a cobrança de advogados e da sociedade local para a construção de um novo prédio para o fórum estadual na cidade. O prédio atual, que já passou por várias ampliações ao longo dos anos, já não atende mais as necessidades locais.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) ainda não anunciou a construção de um novo fórum em Rondonópolis, mas manteve conversas com a Prefeitura para que a construção possa ser feita no terreno adquirido pelo Município na região da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) destinada para a criação do Centro Político e Administrativo de Rondonópolis, que deve contar com a nova sede da Prefeitura e outros órgãos, como a Câmara Municipal.