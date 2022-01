Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis resultou na apreensão de 271 quilos de maconha que tinha como destino a cidade de Rondonópolis. A apreensão ocorreu ontem (26) em Sonora, na divisa com Mato Grosso do Sul, e duas pessoas foram presas.

De acordo com a PRF, os policiais foram até um hotel em Sonora após receberem informações de que havia um veículo carregado com drogas no local. Na chegada ao hotel, o veículo estava saindo e os policiais realizaram então a abordagem.

Ainda, conforme a polícia, de imediato foi possível visualizar no banco traseiro do veículo grande quantidade de maconha e, após vistoria, mais drogas foram encontradas no porta-malas. No total, foram encontrados 271 quilos de maconha.

A droga, segundo a PRF, estava sendo transportada por um casal. Aos policiais, eles informaram que teriam pego o entorpecente em Dourados (MS) e o destino final seria Rondonópolis.