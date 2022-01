A vacinação de crianças sem comorbidades teve início ontem (25) em Rondonópolis com registro baixo de comparecimento. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, apenas 287 crianças com 11 anos foram vacinadas na cidade contra a Covid-19. Ontem, mais 16 crianças com idade entre cinco e 11 anos foram imunizadas.

No total, somando as 92 crianças vacinadas na semana passada e as 303 que foram imunizadas ontem, apenas 395 crianças receberam a primeira dose contra a Covid-19 em Rondonópolis. A meta para a cidade é vacinar 24.500 crianças com idade entre cinco e 11 anos.

Hoje (26), a vacinação continua com a primeira dose para crianças com 10 anos. A vacinação para essa idade será ofertada nos postos de saúde Alfredo de Castro, Mathias Neves, Morumbi, Serra Dourada e Parque das Rosas. O atendimento será das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.