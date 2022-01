Depois de gerar bastante confusão e polêmica, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) recuou e decidiu retirar os semáforos instalados no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua 15 de novembro, na região do Cais do Rio Vermelho. O argumento é de que os equipamentos estariam em fase de testes e que a decisão de retirá-los se deve ao fato de que estes não deram o resultado esperado.

De acordo com o secretário Lindomar Alves, os semáforos foram implantados em caráter de teste e a ideia era oferecer mais segurança aos motoristas e motociclistas que transitam por ali. “Quando foram implantados, o nosso objetivo era que os semáforos oferecessem segurança. Já tínhamos fluidez no local, mas queríamos mais, queríamos segurança. Mas o tempo todo sabíamos que se tratava de um teste e que poderia dar um resultado negativo e termos que retornar à situação anterior. Mas os investimentos em sinalização que foram feitos ali eram necessários e vão permanecer lá”, explicou.

Ele conta que após a instalação dos semáforos e da polêmica que se estabeleceu a partir daí, a Setrat acabou constatando que houve uma mudança nos hábitos dos motoristas e motociclistas que transitam por ali vinda da região da Vila Goulart, que em sua maioria começaram a virar para a esquerda, pegando a Rua 15 de novembro, o que acabou gerando um congestionamento sobre a ponte do Rio Vermelho, dificultando a vida de quem precisava virar para a direita. Isso ocorreria em horários de pico principalmente, gerando muita confusão e acabando com a fluidez que havia anteriormente.

Assim, a Setrat decidiu desligar e retirar os semáforos do cruzamento, colocando um ponto final na polêmica, e o trânsito no local voltou a funcionar como antes. “Nós pedimos o máximo de cautela e cuidado para quem passa por ali. Quando instalamos os equipamentos, dissemos que se tratava de uma fase de testes e ajustes e que poderíamos voltar atrás. A Setrat não tem nenhuma intenção de prejudicar a sociedade”, concluiu Lindomar Alves.

Com a retirada dos equipamentos do local, os semáforos retirados servirão como reserva para o caso de algum semáforo em funcionamento estragar, podendo também ser instalado em outro local.

Sobre a polêmica

Desde que foi instalado, os novos semáforos geraram uma série de protestos por meio das mídias sociais, com populares reclamando dos transtornos causados pelos equipamentos, que acabaram com a dita fluidez do trânsito no local, considerando a intervenção da Setrat como desnecessária.