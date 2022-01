O prefeito José Carlos do Pátio (SD) esteve em Cuiabá na terça-feira (25) para participar de uma grande reunião política que deu início às articulações para a montagem de um palanque para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado. O prefeito rondonopolitano aproveitou a ocasião e já deu mais alguns passos em direção à filiação dele e de seu grupo político ao PSB, partido que é comandado no estado pelo deputado Max Russi (PSB), atual presidente da Assembleia Legislativa.

A reunião, que aconteceu no escritório da deputada federal Rosa Neide (PT), reuniu, além da própria anfitriã, políticos como os deputados federais Carlos Bezerra (MDB) e Neri Geller (PP), os deputados estaduais Max Russi, Valdir barranco (PT) e Paulo Araújo (PP), além de Pátio e do ex-prefeito Percival Muniz, além de diversas outras autoridades e lideranças políticas, teve como objetivo iniciar as articulações para a montagem de um palanque forte e representativo para Lula no estado visando a eleição deste ano, incluindo inclusive lideranças importantes do agronegócio.

Pátio esteve acompanhado da esposa, Neuma Morais, que deve ser sua candidata a deputada federal, do chefe do escritório de representação da cidade em Brasília, Paulo José, e dos vereadores Marildes Ferreira (PSB) e Roni Magnani (SD), esse último virtual candidato do prefeito para deputado estadual, e teria se reunido com Max Russi, presidente estadual do PSB, para tratar da sua filiação e de seu grupo na legenda.

Preterido pela direção nacional do Solidariedade, partido ao qual ainda é filiado, que preferiu entregar a presidência da sigla no estado para o deputado federal Leonardo Albuquerque, o doutor Leonardo, Pátio agora finaliza as negociações para migrar com seu grupo para o PSB, partido que deve apoiar a candidatura de Lula para a presidência, a quem Pátio já declarou em mais de uma ocasião o voto.

Ainda não há uma data marcada para essa filiação, mas é certo que ela aconteça nos próximos meses.