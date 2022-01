Diante de um cenário mundial, onde a saúde foi pauta em todos os aspectos, primeiro devido a Covid e suas variantes, e agora com os casos de gripe, a vereadora Kalynka Meirelles tem feito do seu mandato uma ferramenta importante para trazer à tona as necessidades da saúde municipal. No final do ano de 2021, com o aumento nos casos de pessoas com sintomas de gripe, consequentemente, volume maior na procura por atendimento médico, Kalynka levou até a Secretaria Municipal de Saúde a necessidade por melhorar a infraestrutura do Pronto Atendimento Infantil. Em visita ao local, percebeu a necessidade de climatizar e substituir os bebedouros do PAzinho e, assim, atender melhor pais e crianças que aguardavam atendimento médico. “Apresentei a sugestão a Secretaria de Saúde, pois, além da espera, o calor aumentava ainda mais o desconforto. Imediatamente a Secretaria providenciou novos aparelhos de ar-condicionado e a troca do bebedouro por outro com capacidade para manter a água gelada e abastecer e hidratar quem estava em espera na recepção” explicou Meirelles.

Kalynka sugeriu ainda que o PAzinho disponibilizasse testes rápidos de Covid para as crianças, quando assim o médico entender necessário, já que estava trabalhando apenas com o exame de sangue enviado ao laboratório, o que demanda de um tempo maior de espera no resultado, atrasando o devido tratamento e isolamento.

“Fui procurada por uma família sugerindo que sejam feitos os testes rápidos de Covid nas crianças também, assim como acontece com os adultos. Apresentei a sugestão a coordenação do PAzinho e os testes já estão acessíveis para crianças sintomáticas”. A vereadora tem demonstrado preocupação e sensibilidade com relação as pautas da saúde, razão que fez com que destinasse uma emenda a LOA (Lei Orçamentária Anual) para aquisição de uma plataforma digital que atenda todas as unidades. “A intenção é agilizar os processos tanto de marcação de consultas e exames como manter o registro dos prontuários médicos acessível em todos os retornos dos pacientes. Reduzir filas, a longa espera por agendamentos e facilitar a consulta ao histórico médico do paciente, além da economia com papel, tempo e todos os outros recursos que a plataforma proporcionará. Certamente será um marco no sistema de gestão da saúde da nossa cidade”.

Com esse olhar humanizado, a vereadora Kalynka Meirelles indicou à secretaria municipal de Saúde que sejam abertos mais pontos de unidades Sentinelas, bem como um plantão noturno, das 18h às 00h. A indicação foi entregue em mãos à secretária Izalba Albuquerque, que informou que estaria avaliando o pedido e, na mesma semana, mais dois pontos foram abertos e o plantão noturno já está em funcionamento.