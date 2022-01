A vacinação contra Covid-19 do público infantil será retomada hoje (25) em Rondonópolis com a vacinação de crianças com 11 anos com o imunizante Coronavac, que foi liberado para crianças entre seis e 11 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na semana passada.

A Secretaria Municipal de Saúde também informou que irá manter até sexta-feira (28) a vacinação de crianças entre cinco e 11 anos com comorbidade e deficiência permanente em função da baixa procura pelo imunizante na semana passada. Apenas 92 crianças haviam se vacinado e a meta de Rondonópolis a vacinar 1.700 crianças nessa faixa etária com comorbidade e deficiência permanente.

“Iniciamos na semana passada a vacinação das crianças com comorbidades e deficiências permanentes com o imunizante pediátrico da Pfizer. Agora, com a liberação da Coronavac, que já temos estoque disponível, podemos ampliar a imunização a todo o público infantil”, afirma o gerente do Departamento de Saúde Coletiva da Secretara Municipal de Saúde, Paulo Padim.

Para as crianças com 11 anos, a vacinação será realizada hoje (25) nos postos de saúde Alfredo de Castro, Mathias Neves, Morumbi, Serra Dourada e Parque das Rosas. O atendimento será das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Na quarta-feira (26), devem se vacinar crianças com 10 anos; na quinta-feira (27) será a vez das crianças com nove anos; e, na sexta-feira (28), a vacinação estará disponível para crianças com oito anos. A imunização acontece nos postos de saúde Alfredo de Castro, Mathias Neves, Morumbi, Serra Dourada e Parque das Rosas. O atendimento será das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Já, as crianças com idade entre cinco e 11 anos com comorbidade e deficiência permanente devem ser vacinadas de hoje (25) até sexta-feira (28), no posto de saúde Bom Pastor, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.