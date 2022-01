A empresária Marchiane Fritzen, que disputou a eleição de 2020 como candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Luiz Fernando Carvalho, o Luizão (Republicanos), confirmou o convite para se filiar ao MDB, conforme anunciado pelo deputado estadual Thiago Silva, mas diz que ainda não definiu se de fato se filiará a sigla. Ela conta que também recebeu convites de outras siglas e que seu grupo político deve se reunir nos próximos dias para decidir a questão.

Atualmente filiada ao PSL, que passa por um processo de fusão com o DEM e deve se tornar o novo União Brasil (UB), a empresária diz que deve definir sua vida partidária nos próximos dias. “Eu não defini isso ainda. Recebi proposta do Republicanos, do próprio União Brasil, do PROS, do MDB e do Solidariedade. Recebi inúmeras propostas, mas somente na semana que vem definirei para onde vou”, informou.