Pessoas que moram próximo ou que passam pela Avenida Poguba, na região da Vila Goulart e do Condomínio do Bosque, no período noturno, reclamam que a via está sem iluminação e tomada pela escuridão. A via até já tem os postes e luminárias instalados, mas ainda faltam alguns equipamentos para que a iluminação possa ser ligada, o que não tem previsão de quando vá acontecer, já que a obra de duplicação e melhorias está paralisada e a empresa responsável afirma não ter como concluir a mesma sem uma revisão nos valores da obra. A situação tem gerado preocupação em quem precisa passar por ali no período da noite, pois como não há residências em grande parte do trecho em obras, ele fica tomado pela escuridão, aumentando os riscos de acidentes e roubos, pois a visibilidade fica bastante comprometida.

A situação fica ainda mais tensa por conta de que o local é frequentado por ciclistas, que usam a via para se exercitarem ou simplesmente passearem. Lançada em abril de 2019 pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD), a obra de duplicação da Avenida Poguba estava inicialmente orçada em R$ 6.731.655,67 e os recursos provenientes do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, com contrapartida do Município.

———————————————————————————— ———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————————————————————————————————