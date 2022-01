As primeiras exposições de produtos rurais de Rondonópolis remontam aos idos da década de 1960 (1961-1966), impulsionadas por iniciativa do japonês Massao Ishizuka, com apoio da colônia japonesa e de lavradores radicados nas colônias vizinhas. Eram exposições apenas agrícolas, realizadas nas dependências da máquina de arroz de Akio Hoishi, na Av. Cuiabá, esquina com a Rua José Barriga. Eram expostos e vendidos: arroz, feijão, milho, algodão, cana-de-açúcar, amendoim, laranja, tangerina, ovos, hortaliças e outros produtos.

Os “expositores” eram em torno de quarenta agricultores. Massao passou a pressionar autoridades locais e até o Governo do Estado para a construção de um Parque de Exposições. Em 1967, o Ministério da Agricultura, atendendo reivindicações da Associação Rural de Rondonópolis e de lideranças políticas locais, dentre elas o Prefeito Hélio Cavalcanti Garcia, construiu o almejado Parque de Exposição do Leste Mato-grossense, na Av. Bandeirantes, Vila Operária. Suas exposições agropecuárias levaram a denominação de EXPOLESTE, numa referência à Região Geográfica de Rondonópolis, na época – Leste do Estado de MT. Essa Exposição Agropecuária perdurou de 1967 a 1986, ou seja, por cerca de VINTE ANOS!