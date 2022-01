Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 em Rondonópolis voltaram a lotar nesta semana. Na sexta-feira (21), apenas um leito estava disponível na Santa Casa de Misericórdia. Com nove pacientes internados, a ocupação era de 90%. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que monitora a situação e que conta neste momento com três leitos de suporte com respiradores no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda) e, caso necessário, poderá ampliar leitos de suporte e até criar vagas exclusivas para Covid-19 na UTI clínica da unidade, que possui 10 leitos. Na sexta-feira, conforme o Município, os três leitos de suporte no Hospital de Retaguarda estavam disponíveis.

Em 2021, em um dos momentos mais críticos da pandemia, Rondonópolis contava com 60 leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19. Eram 20 na Santa Casa, mais 30 no Hospital Regional de Rondonópolis e outros 10 no Hospital de Retaguarda. Com o avanço da vacinação e redução das internações em decorrência da doença, os leitos começaram a ser desativados em outubro do ano passado.

