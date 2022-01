A instalação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) no prédio recém-construído em Rondonópolis, em área do antigo aeroporto, continua indefinida. A reitoria da instituição não se pronuncia sobre o assunto e o temor é que o prédio construído com recursos municipais e da iniciativa privada acabe se tornando um verdadeiro “elefante branco” ou que termine sendo utilizado para outros fins que não sejam para o qual foi estruturado.

Para compreender a situação, a reportagem do A TRIBUNA conversou com o deputado estadual Thiago Silva (MDB) que acompanha o desenrolar da questão. Segundo ele, a reitoria da Unemat tem alegado que o prédio foi construído sem antes ser feita uma discussão com a instituição e que não há previsão orçamentária por parte da Unemat para se instalar na cidade e manter os custos com cursos e manutenção do prédio.

Thiago explicou que o ideal diante da atual situação seria uma união das forças políticas da cidade, incluindo o prefeito José Carlos do Pátio, para se buscar um entendimento com a reitoria da Unemat sobre a instalação em Rondonópolis e recebimento do prédio que já está praticamente finalizado.

“É hora de unir a classe política, pois a Unemat é importante para a cidade e Rondonópolis também tem papel importante para a universidade”, ressaltou o deputado, que reforçou ainda que a Unemat precisa parar de ignorar Rondonópolis e assumir o prédio. “É preciso chegar a um entendimento!”, completou.

O deputado destacou ainda que continua atuando para que a universidade se instale em Rondonópolis no prédio construído para ser sua sede. “Temos buscado apoio do Governo do Estado para isso, mas não há uma definição até o momento”.