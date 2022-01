A retomada da obra de duplicação da ponte da Avenida Bandeirantes, localizada sobre o Córrego Lajeadinho, custará quase R$ 1 milhão a mais aos cofres públicos municipais. Isso porque foram encontradas falhas no estudo geológico realizado no fundo do leito do Córrego e, assim, foram necessárias readequações no projeto original, exigindo a realização de nova licitação para as obras complementares.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), a obra foi paralisada após terem sido detectadas inconsistências no estudo geológico que embasou o projeto estrutural da ponte, no momento da escavação para a construção dos pilares de sustentação da ponte. Foi constatado que as rochas do leito do Lajeadinho possuíam níveis diferentes, o que exigiu a readequação do projeto original.

