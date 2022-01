Quem passa pela nova Avenida W-11, no Residencial Sagrada Família, agora toda asfaltada, se depara com uma cena no mínimo inusitada. É que numa certa altura da via, mais especificamente em uma rotatória que foi construída próximo aos fundos do Condomínio Terra Nova, o proprietário de um terreno sobre o qual foi construída a pista da avenida cercou a área por conta de ainda não ter sido indenizado. A região, que sofreu com a poeira em épocas de seca e com enormes buracos provocados pelas águas da chuva em períodos chuvosos, foi recentemente asfaltado e recebeu inclusive obras de drenagem, que mudaram completamente o aspecto geral daquele entorno.

Mas, apesar da importância e da valorização provocada pelas obras, que foram realizadas pelo Governo do Estado, construíram o asfalto em torno da citada rotatória dentro de um terreno particular, que chegou a ser negociado com o proprietário, mas como ele ainda não recebeu os valores prometidos, decidiu por conta própria cercar parte da via que passa pela sua área, impedindo o trânsito de veículos e pessoas ali.

