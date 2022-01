O novo presidente regional da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o pastor José Antônio da Silva Sobrinho, conhecido entre os fiéis como pastor José Sobrinho, esteve em visita ao A TRIBUNA. O líder religioso, que foi empossado no novo cargo no último dia 11, estava acompanhado pelo deputado Sebastião Rezende (PSC) e falou um pouco das expectativas para a nova empreitada.

Com 67 anos de idade, o pastor José Sobrinho dirigia a Assembleia de Deus em Tangará da Serra antes de aceitar o convite para se mudar para Rondonópolis e fala confiante de sua nova missão. “Eu já conhecia Rondonópolis, mas agora estou morando aqui, com muita alegria. Primeiro, nós sempre lutamos para que a palavra de Deus seja pregada e que haja uma unidade entre todas as nossas igrejas. Também zelamos muito pelo campo doutrinário da igreja, que são os bons costumes. E a evangelização, principalmente nos bairros periféricos, além de trabalhar na parte social com adolescentes, ajudando, instruindo. Também com crianças menos favorecidas. Esse é um ponto importante do meu ministério”, explicou.

O deputado Sebastião Rezende, que foi quem apresentou o pastor José Sobrinho para a direção do A TRIBUNA, não poupou elogios ao antigo presidente da igreja na região. “O pastor José Genézio ficou praticamente 27 anos em Rondonópolis e o pastor José Sobrinho agora assume a igreja. Eu tive o privilégio de, junto com o pastor José Genézio, fazer alguns projetos sociais aqui, como o Residencial Ebenézer, que são 50 casas, a viabilizar emenda parlamentar, onde junto com nossos irmão viabilizamos todas aquelas casas. Também, como engenheiro civil, tive o privilégio de ser o responsável técnico pelo Centro de Evangelismo. Então, eu vejo que o trabalho que o pastor José Genézio realizou foi algo marcante, mas chegou o momento que partiu do próprio pastor José Genézio o desejo de jubilamento. O trabalho que ele tinha que fazer foi feito, e da melhor forma”, afirmou.

Da mesma forma, ele se mostra entusiasmado com a chegada do novo líder da Assembleia na região. “E aí assume nosso querido pastor José Sobrinho, que é um pastor dinâmico, que presidiu várias igrejas no estado e um dos seus grandes projetos foi a construção do Centro de Evangelismo em Sinop, que é praticamente uma réplica do Grande Templo. Sei do arrojo e do dinamismo dele, da sua determinação. É um homem visionário. Sem dúvida alguma vai realizar seu trabalho, aquilo que Deus colocou no coração dele”, completou Sebastião Rezende.

Apesar de já empossado na direção da Igreja Assembleia de Deus na região, a primeira grande atividade que ele estará à frente será uma grande Escola Bíblica, evento de formação que reunirá fiéis de toda a região a partir do dia 14 de abril, e acontecerá no Centro de Evangelização da Assembleia em Rondonópolis.