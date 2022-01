Ainda sem a Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) em funcionamento, a Prefeitura de Rondonópolis contratou a concessionária Cidade de Pedra até a metade deste ano via processo de dispensa de licitação por R$ 4,2 milhões. A dispensa de licitação foi publicada oficialmente nesta semana. A Prefeitura alegou situação emergencial (fática) para proceder com a dispensa de licitação. Com isso, a Cidade de Pedra deve continuar operando o transporte coletivo na cidade pelos próximos meses, até que a AMTC saia do papel.

A Cidade de Pedra não contava mais com contratos em vigência com o Município desde 2014. Nos anos seguintes, a concessionária operava o transporte coletivo de forma emergencial, via decreto de situação de emergência, em função do serviço ser considerado essencial. Diferentemente das ocasiões anteriores, neste ano a Prefeitura realizou um processo de dispensa de licitação com contratação da empresa.