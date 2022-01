A retomada da obra de duplicação da ponte da Avenida Bandeirantes, localizada sobre o Córrego Lajeadinho, custará quase R$ 1 milhão de reais a mais aos cofres públicos municipais. Isso porque foram encontrados que falhas no estudo geológico realizado no fundo do leito do Córrego e foram necessárias readequações no projeto original, exigindo a realização de nova licitação para as obras complementares.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), a obra foi paralisada após terem sido detectadas inconsistências no estudo geológico que embasou o projeto estrutural da ponte, no momento da escavação para a construção dos pilares de sustentação da ponte. Foi constatado que as rochas do leito do Lajeadinho possuíam níveis diferentes, o que exigiu a readequação do projeto original.

A Sinfra informou ainda que está em fase final de reprogramação orçamentária para a realização de uma nova licitação para retomada e conclusão da obra. Essa licitação não tem data para acontecer.

Esse valor que está sendo reprogramado é de R$ 927.789,75, que somados aos R$ 440.995,05 que já foram pagos elevam o valor total da obra para R$ 1.368.784,80.

Vereador cobra explicações

A situação da obra, que está paralisada há mais de quatro meses, chamou a atenção do vereador Paulo Schuh (DC), que cobra explicações a respeito da paralisação e da demora para a retomada da mesma. “Essa obra parada está causando transtornos para as pessoas que transitam ali, onde é muito grande o número de veículos que passam por ali e já causou até acidentes ali próximo. Queremos ter explicações sobre como estão sendo conduzidas as coisas e que as obras sejam retomadas o mais rápido possível”, externou.