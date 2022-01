Líder do prefeito na Câmara, o vereador Reginaldo Santos (SD) não concordou com a atitude do chefe do Executivo municipal de não empossar o diretor-executivo eleito para dirigir o Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro) e se posicionou publicamente contrário à situação. Idealizador e fundador do Instituto, tendo sido inclusive seu primeiro gestor, o parlamentar negou que esteja ensaiando um rompimento político com o prefeito José Carlos do Pátio (SD), mas afirmou que não concorda com a sua decisão no caso.

“Eu respeito a opinião do secretário de Gestão de Pessoas (Fernando Becker) que tomou essa atitude e mandou esse questionamento para a Procuradoria. E respeito o prefeito por ter acatado essa decisão da Procuradoria, mas quando respeito, eu não necessariamente concordo. Tanto não concordo que, quando fiquei sabendo desse questionamento, que não fui comunicado, não fui avisado, procurei o secretário e o procurador para mostrar a legalidade de como foi a eleição, pois o meu entendimento é o mesmo do juiz que concedeu a liminar”, explicou o edil.