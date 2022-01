Há exatamente um ano após o início da vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis, a cidade começou a imunizar as crianças entre cinco e 11 anos. A vacinação para o público adulto teve início em 20 de janeiro de 2021, quando começaram a ser imunizados os profissionais da saúde.

Ontem (19), Rondonópolis vacinou as primeiras crianças contra o vírus. As primeiras a receberam doses da vacina pediátrica da Pfizer foram as crianças com comorbidades ou deficiência permanente com idade entre nove e 11 anos. Hoje (20), a imunização continua para crianças com comorbidades ou deficiência permanente com idade entre oito e cinco anos.