Um homem foi preso na noite de terça-feira (18), por volta de 22h55, no bairro Conjunto São José III, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, além de maconha, uma certa quantidade de pasta base de cocaína e diversas munições.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição policial fazia rondas pela região do bairro Conjunto São José III, quando avistou o suspeito, que aparentou nervosismo e tentou se esconder dos policiais, o que chamou a atenção dos policiais.

Assim que abordaram o suspeito, os policiais encontraram em seu poder um revólver calibre .38 municiado com três balas. Com a sua autorização, os policiais então adentraram a sua residência, onde os policiais encontraram cerca de 200 gramas de uma substância que aparentava ser maconha e uma outra porção de droga com cerca de 20 gramas que aparenta ser pasta base de cocaína.

Os policiais também encontraram munições de diversos calibres, uma balança de precisão que é usada para pesar as drogas, além de um caderno com anotações que aparentava conter anotações da contabilidade de suas ações criminosas.

Ele foi preso e entregue na 1ª Delegacia de Polícia para responder pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e por porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.