O Grupo SALAS, principal incorporadora da cidade de Rondonópolis-MT, anuncia o funcionamento do Hotel Slaviero Essential, localizado no centro da cidade, anexo ao Prime Centro Empresarial, novo complexo de negócios da região.

“A integração entre o hotel e o centro empresarial agrega uma alta valorização imobiliária para ambos os produtos. Grandes marcas estarão localizadas em um prédio com total segurança, conforto e espaço para o crescimento do negócio, além de contar com os benefícios de serviços e produtos que o hotel poderá oferecer no dia a dia da empresa, seja em reservas hoteleiras ou no oferecimento de café, almoço, lanche ou jantar”, afirma Marco Aurélio Hollatz, diretor da SALAS.

DIFERENCIAIS

O hotel terá uma torre com 119 suítes, divididas em 04 categorias: luxo casal, luxo superior casal, luxo twin e luxo PNE. Além disso, contará com estacionamento rotativo com 133 vagas para automóveis e 96 vagas para motos. O empreendimento contará com 03 elevadores, academia, recepção 24 horas, espaço coworking e sistema de refrigeração VRF.

Outro diferencial forte será o restaurante, que será operado pela Rede RODEIO, tradicional empresa no segmento alimentício e referência na cidade.

“O hotel contará com auditórios e salas de reuniões, podendo ser uma extensão dos escritórios do Prime Business Center. Quando, por exemplo, uma empresa local precisar de uma sala de reunião maior, ela poderá contar com as facilidades do hotel, que estará ao lado. A integração do centro de negócios com o hotel tem tudo para ser um sucesso”, explica Marco.

SOBRE A SALAS INCORPORADORA

Com 36 anos de história, a SALAS valoriza a elegância e conforto, sendo a qualidade e segurança as bases de nossa fundação. Com 27 empreendimentos lançados, somando quase 270.000m² de área construída e mais de 1.000 unidades residenciais/comerciais, foi premiada 16 vezes como a melhor construtora de Rondonópolis pelo prêmio ACIR (8 vezes) e CDL (8 vezes), e também já conquistou o troféu Responsabilidade Ambiental da ACIR.

SOBRE A SLAVIERO HOTÉIS

Reconhecida pela hospitalidade em soluções de hospedagem, a Slaviero Hotéis é uma rede hoteleira que, em 40 anos de atuação, chegou a todas as regiões do país. São 36 hotéis – entre unidades em operação e futuras aberturas em 22 cidades e 10 estados – que totalizam mais de 4.000 apartamentos administrados.