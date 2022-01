A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã dessa terça-feira (18) um semirreboque com sinais de adulteração da sua numeração de identificação. A apreensão aconteceu por volta de 7h30 no Posto da PRF que fica no quilômetro 211 da BR-364, na saída para Cuiabá.

De acordo com informações da PRF, um conjunto veicular composto pelo cavalo trator e semirreboques foi parado pelos policiais para uma vistoria de rotina mas, no momento em que os policiais rodoviários foram verificar os sinais identificadores do veículo, verificaram que o semirreboque era registrado como sendo de uma determinada marca, mas possuía características próprias de uma outra marca de semirreboques, o que despertou a desconfiança dos policiais, que decidiram realizar uma vistoria mais minuciosa no reboque.

Assim que limparam o chassis do reboque, descobriram que a numeração original deste havia sido lixada e o mesmo havia sido remarcado em outro local. Em seguida, descobriram que o semirreboque original estaria com restrição judicial.