Enormes buracos continuam surgindo e ameaçando a trafegabilidade da Rodovia MT-471, a Rodovia do Peixe. Os grandes buracos se acumulam principalmente no início da dita rodovia, tomando boa parte da pista, o que tem causado temor em quem precisa transitar diariamente por ali, principalmente sitiantes e comerciantes.

Voltada principalmente para incentivar o turismo local, com vários restaurantes e clubes ao longo de seus 24 quilômetros, a Rodovia do Peixe também é uma importante via para o escoamento da produção das comunidades rurais que vivem no seu entorno, que abastecem mercados e feiras livres da cidade.

Os tais buracos, que ocorrem principalmente nos primeiros quilômetros da rodovia turística, são decorrentes da água da chuva, que se acumulam desde o Distrito Industrial e desce em grande volume e com muita força, levando pedaços do pavimento que encontra pelo caminho.

A solução óbvia e que já vem sendo cobrada há tempos pela comunidade que vive no entrono da rodovia estadual é a construção de um robusto sistema de drenagem dessas águas da chuva, que podem levar o restante da pista e interditar o tráfego por ali.

Como a prefeitura há pouco tempo assentou famílias em uma área próximo da Rodovia do Peixe, isso causou um aumento do tráfego de veículos por ali, o que gerou uma nova preocupação, que é o possível aumento de acidentes de trânsito no trecho, e cobram uma duplicação da pista no trecho inicial da dia rodovia.

Outro lado

Procurada para se manifestar a respeito da demanda, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informou que já há um projeto para a recuperação do pavimento da Rodovia do Peixe, mas não soube informar quando essa obra terá início.