Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite desse domingo (16), por volta de 22 horas, dirigindo um veículo Jeep Compass clonado. Ele contou aos policiais que teria recebido o veículo em Belo Horizonte (MG) e teria recebido um valor em dinheiro para trazê-lo até Várzea Grande.

De acordo com informações da PRF, o veículo citado foi abordado para uma fiscalização de rotina no posto da PRF localizado no quilômetro 211 da BR-364, em Rondonópolis. Assim que questionado sobre sua viagem, o motorista respondeu aos policiais que teria pegado o veículo com uma mulher identificada como Tati na cidade de Belo Horizonte, e que deveria entregá-lo ao sobrinho da sua contratante de nome Tiago em Várzea Grande.

Ele contou aos policiais que recebeu R$ 1 mil para as despesas da viagem e que receberia mais R$ 500 assim que entregasse o veículo.

Os policiais então pediram que ele apresentasse sua Carteira Nacional de Habilitação e os documentos do Jeep, quando motorista ficou bastante nervoso, levantando a suspeita dos policiais de que poderia haver algo de errado com o veículo.

Os policiais então decidiram fazer uma vistoria mais apurada no veículo e acabaram constatando indícios de adulteração nas placas, etiquetas, marcações de vidros e chassi. Os policiais conseguiram identificar que o veículo original possuía uma queixa de roubo registrada no último dia 19/12/2021 na cidade do Rio de Janeiro.