Dois homens foram presos pela Polícia Militar na tarde do domingo (16) por posse/porte ilegal de arma de fogo na zona rural do município de Itiquira. Com eles, foram apreendidos uma grande quantidade de armas e munições, além de duas caminhonetes.

De acordo com informações da PM, uma denúncia feira via grupo de whatsapp da Patrulha Rural dava conta de que haveria duas caminhonetes da marca Fiat Strada com placas de Rondonópolis abandonadas na localidade conhecida como Pé de Galinha, na altura do quilômetro 35 da MT-370. A denúncia dizia que poderia se tratar de caçadores.

Assim que uma guarnição policial chegou ao local, os policiais avistaram as duas caminhonetes e seus motoristas em meio à mata. Assim que realizou a abordagem dos mesmos, os policiais encontraram com eles várias armas de fogo e diversas munições, que formavam um verdadeiro arsenal.

Com eles, foram apreendidas uma pistola 9 milímetros da marca Taurus com um carregador municiado com 9 munições, dois rifles calibre 22 da marca CBC cada um com um carregador municiado com 11 balas, um rifle calibre 22 da marca Itajubá com uma munição, uma espingarda calibre 32 da marca Beretta com uma munição.

Os indivíduos foram presos e todo o armamento apreendido. Eles foram entregues para a Polícia Judiciária Civil de Itiquira e responderão por porte/posse de armas de fogo.