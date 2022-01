A grande procura de pessoas com sintomas de gripe às unidades de saúde do Município continuou nesta semana em Rondonópolis. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram feitos 3.234 atendimentos de pacientes com sintomas gripais na rede municipal nos 10 primeiros dias de janeiro de 2022. A unidade de referência para o tratamento de pessoas com sintomas moderados e graves de gripe e Covid-19 é o Hospital de Retaguarda, local que concentrou neste começo de mês a maioria dos atendimentos. Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde repassou que, com a reabertura das unidades Sentinela, os atendimentos estão mais pulverizados agora.

O gerente do Departamento de Saúde Coletiva do Município, Paulo Padim, explicou ao A TRIBUNA que nesta semana houve um aumento de procura nas unidades de saúde por pessoas com sintomas de gripe e Covid-19, acrescentando que essa demanda deve se manter ou continuar em alta, considerando que muitas pessoas ainda não retornaram das viagens de fim e começo de ano.

