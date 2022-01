O município de Rondonópolis bateu um novo recorde no volume de exportações durante o ano de 2021, chegando a U$$ 2.154,07 bilhões, um aumento de 21,2% em relação ao ano anterior, quando o total exportado foi de U$$ 1.777,58 bilhão. Os dados são do Ministério da Economia e mostram que apesar do aumento do total exportado pelo município, a cidade caiu no ranking dos maiores exportadores do país, caindo da 20ª para a 23ª posição, devido principalmente ao aumento do volume geral exportado pelo país.

No mesmo período, o volume importado foi de U$$ 1.319,35 bilhão, um aumento de 83,6% em relação a 2020, quando foram importados U$$ 718,74 milhões. O saldo da balança comercial, que é o resultado das exportações menos os valores importados, é de U$$ 834,73 milhões, um pouco menor que o resultado alcançado em 2020, quando houve um superavit de U$$ 1.058,84 bilhão.

Em Mato Grosso, Rondonópolis continua sendo a cidade campeã das exportações, com uma participação de 10,7% do volume total exportado no estado. Em nível nacional, o município contribui com 0,6% do total exportado pelo Brasil, figurando em 23º lugar entre os maiores exportadores.