A Polícia Militar prendeu dois homens na noite dessa quinta-feira (12), por volta de 21h30, suspeitos de esterem traficando drogas. Com eles, a polícia prendeu duas porções grandes de maconha, um revólver calibre 22 e várias munições, algumas intactas e outras deflagradas.

De acordo com informações da PM, uma denúncia anônima dava conta de que haveria uma pessoa com uma arma no bairro Ezequiel Ramin e, assim que os policiais chegaram no endereço citado na denúncia, dois indivíduos saíram correndo em direção aos fundos da residência onde estavam assim que avistaram os policiais, possivelmente no intuito de se desfazerem do celular e uma sacola de mercado com as já citadas munições de arma de fogo.