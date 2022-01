O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) suspendeu cautelarmente mais uma licitação da Prefeitura de Rondonópolis que previa a contratação de uma empresa para fornecimento de mão de obra terceirizada ao Município no valor de R$ 130,6 milhões. O pregão 123/2021 estava previsto para ser realizado em dezembro, mas não ocorreu. Entre as observações apontadas pelo TCE/MT está o montante envolvido na contratação, que poderia causar dano ao erário caso o processo licitatório tivesse continuidade.

O TCE/MT indicou ainda que a Prefeitura não havia atualizado as informações do pregão no sistema Aplic e no Portal Transparência, o que impediria o acesso as informações necessárias sobre o processo de licitação, e ainda o fato de o processo não permitir a participação de cooperativas. O conselheiro Antônio Joaquim justificou em sua decisão que a Constituição Federal prevê o estímulo à criação e ao funcionamento de cooperativas, estabelecendo que o Estado deve apoiar e estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo.

“Concluo que a probabilidade do direito restou demonstrada, pois a administração impediu a participação de cooperativas no certame, independente de qual fosse o seu modelo de gestão operacional.”

Os valores elevados do contrato e a falta de transparência na contratação das empresas para fornecimento de mão de obra terceirizada também vêm sendo questionados por vereadores e pelo Observatório Social de Rondonópolis. Em 12 meses, a folha de pagamento da Prefeitura com os servidores ficaria em torno de R$ 175 milhões, enquanto os gastos com terceirizados remontaria os R$ 130,6 milhões somente com base no contrato que a Prefeitura pretendia firmar com a vencedora do processo licitatório.

Para se ter uma ideia, tomando como base o valor da folha de pagamento do Município do mês de novembro de 2021, conforme informado pela Secretaria Municipal de Finanças, que foi de R$ 14,6 milhões, os gastos da Prefeitura com mão de obra terceirizada é praticamente o mesmo dos gastos com o total de servidores efetivos (concursados), comissionados (servidores de livre nomeação e exoneração) e contratados via processo seletivo simplificado.