A diretoria do União Esporte Clube apresentou os três uniformes que usará na temporada 2022. Serão três os uniformes usados em jogos e treinos, sendo o número um na tradicional cor vermelha que é marca registrada do clube, o número dois em branco e o três, com o preto como cor predominante.

“Esse é o novo uniforme que a equipe usará na temporada desse ano e estará disponível a partir da semana que vem para os torcedores também”, informou o presidente do União, Reydner Souza.

Para ele, além de servir para demonstrar o apoio e devoção de sua torcida pela equipe, quando o torcedor adquire os novos uniformes, também ajuda a equipe na parte financeira. “Toda vez que o torcedor adquire um uniforme ou qualquer outro souvenir licenciado, todo material esportivo do clube, ele direciona uma parte para o clube. O clube não tem condições de tocar uma loja, não tem condições de fazer a comercialização, por isso fechou uma parceria com uma loja de materiais esportivos da cidade para que posa fazer a venda das camisas do União, por enquanto, vamos ter apenas as camisas, mas isso ajuda muito o clube, pois uma parte dessa venda é direcionada ao União. São camisas bonitas e certamente irão agradar o torcedor”, completou, informando que os novos uniformes poderão ser comprados na loja Boca Esportes.