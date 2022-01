A Polícia Rodoviária Federal realizou mais uma grande apreensão de drogas. A apreensão aconteceu no final da manhã dessa sexta-feira (14), no Posto da PRF em Rondonópolis, e os policiais encontraram 450 tabletes de cocaína, que totalizaram 500 quilos da droga.

De acordo com a PRF, a meia tonelada de cocaína foi encontrada em um compartimento oculto de uma carreta bitrem com placas do estado de Minas Gerais, que foi para para uma abordagem de rotina.

Assim que foi abordado pelos policiais, o motorista, um homem de 48 anos, aparentou estar muito agitado e ansioso, entrando em contradição em suas declarações. A situação despertou a curiosidade dos policiais, que decidiram fazer uma busca mais apurada no veículo, acabando por descobrir uma alteração e um compartimento secreto na parte posterior do chassi, onde foram encontrados 450 tabletes de cocaína, totalizando 500 quilos da droga.

Questionado sobre a substância encontrada, o motorista disse que entregou seu veículo a um estranho o qual devolveu já com os entorpecentes no compartimento para serem levados para fora do estado do Mato Grosso e que, pelo transporte da droga receberia a quantia de R$ 55 mil.

Também disse que após pegar o veículo com a droga, ele declarou que carregou com soja e seguiria destino até o terminal ferroviário em Rondonópolis e que, após descarregar a soja, receberia novas instruções para o transporte do entorpecente.

Com isso, foi realizado um teste preliminar em que se obteve resultado positivo para Cocaína. Desta maneira, o condutor do veículo foi preso e encaminhado a Polícia Federal em Rondonópolis, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas. O veículo e a droga apreendidas foram encaminhados a Polícia Judiciária.

Com essa apreensão, foi gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 90 milhões de reais ao crime organizado.