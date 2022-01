Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar conseguiu prender no final da manhã dessa quinta-feira (13) um dos envolvidos e recuperar um veículo Fiat Mobi roubado de uma fazenda que fica próximo da MT-130, entre Rondonópolis e Poxoréu. O aparelho celular do suspeito será periciado para que a polícia possa identificar e prender os demais envolvidos no crime, que aconteceu na quarta-feira (12), quando cinco bandidos invadiram a dita propriedade rural e amarraram os moradores, levando o citado veículo.

Segundo a PM, a vítima do roubo informou aos policiais que um dos bandidos que teriam invadido sua propriedade e roubado seu veículo seria um indivíduo moreno, de cabelo enrolado amarelo, por tava uma anel prata e vestia uma camiseta azul com o nome de uma estância estampado. No momento do crime, ele portava uma pistola e estava em uma motocicleta Titan de cor preta com escape barulhento.

De posse das informações, os policiais iniciaram diligências para localizar e prender os suspeitos, acabando por localizar um deles sentado e fazendo uso do celular em um restaurante que fica próximo da divisa entre Rondonópolis e Poxoréu.

Os policiais decidiram abordar o suspeito, que ficou bastante nervoso e a princípio não soube explicar o que fazia ali, mas acabou confessando a sua participação no crime e que estaria ali fazendo uso da wifi do restaurante para se comunicar com os outros integrantes do bando, que estariam em Poxoréu.

Em diligência no local indicado pelo suspeito como sendo onde estariam seus outros comparsas, os policiais encontraram o veículo roubado.