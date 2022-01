A prefeitura deve mesmo intervir no Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Rondonópolis (Impro) e deve nomear um interventor que conduzirá os trabalhos até que ocorra uma nova eleição. A informação foi dada pelo secretário Fernando Becker, da Gestão de Pessoas, por meio de um vídeo produzido pela Assessoria de Comunicação da prefeitura.

No vídeo, começa explicando os motivos que levaram o prefeito José Carlos do Pátio (SD) a não nomear o diretor eleito do Impro, Roberto Carlos de Carvalho, afirmando que o mesmo sequer poderia ter sido candidato, já que por lei ele só poderia ser reconduzido ao cargo uma vez e faz distinção entre recondução e reeleição. “No caso em específico do senhor Roberto Carlos, ele foi nomeado inicialmente para exercer o cargo de diretor executivo pelo antigo prefeito municipal Percival Muniz de 2015 a 2018. Veio um novo processo eleitoral e ele foi eleito para exercer o cargo de 2019 a 2021. E agora, ele se candidatou novamente para o próximo triênio, só que o parágrafo 2º do artigo 75 (da lei 4.614/2005) veda essa possibilidade, porque ele estabelece de forma muito clara que só é permitida uma recondução e não uma reeleição. Então, obrigatoriamente, ele estava impedido, inelegível para o cargo”, afirmou.