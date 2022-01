Desde o início da pandemia, Rondonópolis registrou um total de 38.901 pessoas infectadas. Destas, 945 perderam a vida e 37.655 se recuperaram. Ainda há na cidade 301 pessoas com casos ativos da doença, sendo que destas, 288 estão em isolamento domiciliar e 13 pessoas estão hospitalizadas.

Rondonópolis confirmou ontem (12) mais 52 novos casos da doença registrados nas últimas 24 horas. A cidade não registrou óbitos em decorrência da Covid-19 e está há nove dias sem mortes. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem.

Ontem, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) era de 30%, com 6 pacientes internados e 14 leitos disponíveis. Nas enfermarias públicas, 7 pessoas estavam internadas e a taxa de ocupação era de 7,7%.

MATO GROSSO

Mato Grosso registrou ontem (12) mais quatro óbitos em decorrência da Covid-19. O Estado já registrou desde o início da pandemia um total de 14.114 óbitos e 569.551 casos da doença. Nas últimas 24 horas mais 2.194 casos da doença foram confirmados em Mato Grosso. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.

No Estado, dentre os 569.551 infectados, 544.661 pessoas se recuperaram e ainda há 10.168 pessoas em isolamento domiciliar. Nas UTIs públicas, a taxa de ocupação era de 70,13%, com 108 pessoas internadas. Nas enfermarias públicas, a taxa de ocupação estava em 18%, com 78 pacientes internados.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (115.510), Várzea Grande (42.188), Rondonópolis (38.901), Sinop (27.275), Sorriso (18.782), Tangará da Serra (18.657), Lucas do Rio Verde (15.954), Primavera do Leste (15.362), Cáceres (12.482) e Alta Floresta (11.720).