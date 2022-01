Uma família de Rondonópolis morreu em um grave acidente na BR-376 no município de Palmeiras, no Paraná, região de Ponta Grossa. Perderam a vida no acidente Dislei Martins Ramos, 40 anos, Geisebel Pereira, 33, Amanda Priscila Souza, 9, Rebeca Souza Martins, 3, e Anna Luiza Souza Martins, de 13. O acidente aconteceu entre as cidades de Ponta Grossa e São Luiz do Purunã, no município de Palmeiras, às 4h47 da manhã de ontem (12).

A carreta estava carregada com fertilizante, segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná. Dislei era caminhoneiro e viajava com toda a família.