A Escola Militar Dom Pedro II substitui a antiga Escola Estadual André Maggi no município. A implantação de escolas cívico-militares envolve uma parceria entre as Secretaria de Educação (Seduc) e de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), por meio do CBMMT, em que predominam as áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares que levarão instruções militares, ensinamentos de disciplina, organização e patriotismo.

Decreto – O Decreto nº 9.665, de 2 de janeiro de 2020, prevê o modelo cívico-militar em escolas de todo o país. Essa lei, assinada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), permite que escolas estaduais e municipais possam aplicar modelos de educação já seguidos em colégios militares do Exército, das polícias e Corpo de Bombeiros Militares.