A Secretaria Municipal de Saúde prevê iniciar a vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos em Rondonópolis na próxima semana. A meta para a cidade é a vacinação de 24.500 crianças nesta faixa etária conforme a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o gerente do Departamento de Saúde Coletiva do Município, Paulo Padim, o Município vai aguardar a chegada das vacinas na cidade para divulgar como irá funcionar o cronograma de vacinação das crianças em Rondonópolis. “Precisamos saber quando e quantas doses de vacina serão enviadas para nós para poder definir como será o cronograma. Caso a quantidade de vacina permita a imunização de um grande número de crianças, a vacinação deve começar com aquelas com comorbidades e também por idade. Caso as doses sejam em quantidade menor, devemos iniciar pelas crianças com comorbidade”, explicou.

Padim destacou ainda que Rondonópolis seguirá todas as normativas do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, de acordo com a resolução da Comissão Intersetorial Bipartite (CIB).

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————