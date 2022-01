A Polícia Judiciária Civil ainda não concluiu o inquérito que apura as circunstâncias envolvendo a morte da ex-presidente do Sanear, Terezinha Silva de Souza, ocorrida na manhã do dia 15 de janeiro de 2021, quando foi atingida por sete tiros na região da cabeça e chegou no hospital já sem vida. A PJC continua falando em crime de mando e conta que as investigações estão avançadas, mas que não pode divulgar mais informações a respeito para não atrapalhar as investigações.

Segundo informado pela assessoria de comunicação da Polícia Civil, as investigações estão em estágio bastante avançado e a linha de investigação apura um possível crime de mando ou seja: que Terezinha Silva tenha sido morta por pistoleiros profissionais a mando de alguém.

A PJC informou ainda que foram ouvidas quinze pessoas no desenrolar do inquérito e que já foram coletados diversas informações que auxiliarão na solução do crime, e que há medidas cautelares autorizadas pela Justiça em andamento o inquérito aguarda o resultado das diligências.

A assessoria não informou uma previsão para o enceramento do inquérito policial.

Terezinha Silva de Souza foi morta dentro do veículo em que seguia a caminho do trabalho, quando passava pela Rua Major Otávio Pitaluga, no centro de Rondonópolis, por volta de 7 horas da manhã.