No próximo dia 15 fará exatamente um ano que a ex-presidente do Sanear, Terezinha Silva dos Santos, foi barbaramente assassinada a tiros em Rondonópolis. O crime, que aconteceu em plena luz do dia e numa região central da cidade, até hoje permanece envolto em mistérios e não foi solucionado, não se sabendo quem foram os assassinos, qual seria a motivação e se houve mandantes. Terezinha Silva foi atingida com sete disparos de arma de fogo na manhã do dia 15 de janeiro de 2021, por volta de 7 horas, no momento em que ia para o trabalho. Ela foi alvejada por um homem que estava na garupa de uma motocicleta vermelha em plena Rua Otávio Pitaluga, no centro de Rondonópolis. No momento do crime, ela estava dentro de uma caminhonete do Sanear e não teve as mínimas condições de reagir ou fugir dos tiros disparados contra ela, que foram de muito perto e a tingiram na região da cabeça. Ela foi socorrida, mas chegou no hospital já sem vida. Como era uma pessoa muito conhecida na cidade, o seu assassinato causou muita comoção e assustou a todos pela audácia dos seus executores, que cometeram o crime contra a ex-presidente do Sanear em plena luz do dia e num local muito movimentado.

A investigação do caso ficou por conta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cuja titular é a delegada Karla Peixoto Ferraz, que afirmou em agosto passado ao A TRIBUNA que as investigações estavam bastante avançadas e que a polícia estaria próxima de prender os executores do crime. Contudo, até agora, nenhuma novidade foi anunciada nesse caso.

———————————————————————————— ———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————————————————————————————————