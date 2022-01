Dessa forma, a cidade está há 8 dias sem morte pela doença. Por sua vez, houve um aumento considerável na taxa de ocupação da UTI Covid da Santa Casa de Rondonópolis. Agora são sete leitos de UTI Covid ocupados na unidade, perfazendo 70% de ocupação na unidade. No geral, a taxa de ocupação nas UTIs da cidade está em 35%.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta terça-feira (11/01), 567.357 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 14.110 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Houve 8 óbitos pela doença no Estado em 24horas.

Foram notificadas 2.111 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 567.357 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 8.677 estão em isolamento domiciliar e 543.947 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 92 internações em UTIs públicas e 67 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 59,74% para UTIs adulto e em 16% para enfermaria adulto.