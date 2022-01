A primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos e as doses de reforços para idosos com mais de 60 anos e maiores de 18 anos, bem como a segunda dose da Pfizer, estarão disponíveis nos postos de saúde Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Goulart, Jambrapi, Canaã, Morumbi, Primavera, Sumaré e Caic. Nestes locais os horários de atendimento serão das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

O cronograma de vacinação contra a Covid-19 para esta semana, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, novamente, tem primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos, doses de reforço para idosos com mais de 60 anos e maiores de 18 anos, e segundas doses das vacinas da Pfizer, Coronavac, Astrazeneca e Janssen.

Nesse caso, devem se vacinar com a dose de reforço as pessoas com mais de 18 anos com intervalo mínimo de quatro meses após a aplicação da segunda dose. A segunda dose da vacina deve ser aplicada com intervalo mínimo de 56 dias da aplicação da primeira dose.