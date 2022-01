Bombeiros foram chamados nessa segunda-feira (10) para atender a uma ocorrência no mínimo inusitada. Eles tiveram que retirar uma jibóia do telhado de uma residência localizada no bairro Lúcia Maggi, que causou um grande susto nos moradores da casa, e o animal acabou sendo solto em uma área de mata distante da cidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma guarnição foi chamada para retirar uma jibóia, cujo nome científico é Boa constrictor que estava no telhado de uma residência. Os bombeiros usaram um gancho desenvolvido para esse tipo de situação e o animal foi capturado sem maiores dificuldades e sem sofrer nenhum ferimento.

Como o animal estava saudável e sem ferimentos, foi levado para uma área erma e devolvido ao seu habitat natural.

Apesar do susto, é importante que as pessoas procurem manter a calma no caso de aparecimento de animais silvestres em suas residências, como é o caso da jibóia, e procurar imediatamente acionar os Bombeiros, que tem treinamento e equipamentos específicos para agir na situação.

No caso da jibóia, ela provavelmente viveria no Ribeirão Arareau, que passa próximo do bairro, e por algum motivo teria procurado abrigo no telhado da residência. É comum que em períodos chuvosos, como agora, o aparecimento de animais como cobras e escorpiões nas residências, o que exige mais atenção e cuidado das pessoas.