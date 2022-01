A decisão foi tomada pelo juiz Juarez Gusmão Portela, da 2ª Vara do Trabalho, atendendo a um pedido de tutela provisória impetrado pelo Sindicato dos Empregados de Empresas terceirizadas de Asseio, Conservação e Locação de Mão de Obra de Mato Grosso (Seeac/MT).

Uma decisão da Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de R$ 3.570.561,40 dos valores a receber da empresa Bem Estar, que presta serviços de contratação de trabalhadores terceirizados para a Prefeitura, como forma de garantir o pagamento de salários e rescisões contratuais de trabalhadores que foram demitidos pela empresa em setembro do ano passado.

Em sua decisão, o magistrado determina que os valores que a Bem Estar tenha a receber do Município, até o valor determinado, sejam bloqueados e depositados numa conta judicial na Caixa Econômica Federal a fim de garantir os direitos trabalhistas dos ex-empregados da empresa, que foram demitidos no final de setembro do ano passado e sequer receberam os seus dias trabalhados e muito menos os valores das suas rescisões contratuais.