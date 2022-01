Já é dada como certa a filiação dos deputados federais José Medeiros (Pode) e Nelson Barbudo (PSL) ao Partido Liberal, ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou recentemente. A informação inclusive já foi confirmada por Barbudo, que teria se reunido com o presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto, para acertar os detalhes de sua filiação.

A solenidade de filiação é esperada para o próximo mês de março, quando se abre a chamada janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de partido sem correrem o risco de perderem seus mandatos.

Com a filiação dos dois parlamentares federais, o PL, que hoje não possui nenhum deputado, passaria a ter dois, o que seria um reforço e tanto, principalmente para as pretensões do senador e candidato à reeleição Wellington Fagundes, que comanda a sigla no estado. Ainda não está claro como a sigla vai se portar com relação à candidatura a governador do estado, se lançaria candidato próprio ou se apoiaria a reeleição de Mauro Mendes (DEM), mas é certo que terá um grande peso na disputa.

Bolsonarista raiz, Barbudo obteve 126.249 mil votos em 2018, sendo eleito como o mais votado do estado, surfando na onda que elegeu políticos até então desconhecidos pelo país afora.

Já Medeiros é um neo-bolsonarista, tendo iniciado sua vida política em partidos democráticos e até de perfil progressista, como o antigo PPS, do qual foi até presidente, mas que aproveitou a onda e agora deve tentar a reeleição, já que Fagundes é o candidato natural do partido ao senado. Em 2018, ele conseguiu amealhar 82.528 mil votos.

A adesão dos dois ao PL significa que outras lideranças do campo da direita podem também decidir por acompanhar Bolsonaro no PL, o que tornará o partido um dos maiores do estado.

Entre os nomes que já se manifestaram e disseram que irão se filiar ao partido de Bolsonaro, estão o deputado estadual Claudinei Lopes, o Delegado Claudinei (PSL), e o ex-candidato a prefeito Cláudio Ferreira, o Paisagista.