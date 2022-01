Uma mulher ficou ferida após descobrir um caso de traição conjugal no telefone do esposo e entrar em luta corporal com o mesmo. O fato ocorreu por volta de 5h30 do domingo (9), no bairro Residencial Paraíso, e o suspeito das agressões foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com as informações da PM, o casal estava em uma festa, onde ingeriam bebida alcoólica, quando em dado momento a esposa descobriu um caso de traição do esposo em seu telefone celular, o que gerou uma discussão entre os dois e ambos foram para sua residência.

Assim que chegaram em casa, com os ânimos exaltados, os dois iniciaram uma briga e acabaram caindo sobre uma mesa de mármore, que quebrou com o peso dos corpos. Na sequência, o homem teria atingido a esposa com um soco no rosto.

A mulher então foi até a casa dos vizinhos e pediu que estes telefonassem para os seus pais, para que viessem buscá-la. Os vizinhos aproveitaram e acionaram a PM, que encontrou a mulher em companhia dos pais próximos de uma rotatória localizada na Avenida dos Estudantes.

Os policiais então foram até a residência do casal e lá detiveram o suspeito das agressões, que foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia, que responderá pelo crime de lesão corporal.